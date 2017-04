Napoli-Lazio, Jorginho: "Faremo di tutto per arrivare secondi"

09/04/2017 20:08

LAZIO NAPOLI JORGINHO - Sfida cruciale in chiave terzo posto tra Lazio e Napoli. Jorginho ha parlato nel pre-gara a 'Premium Sport': "Andiamo a caccia di tre punti fondamentali. Incontriamo una grande squadra, sono in forma, ma noi possiamo fare risultato e crediamo nella vittoria - ha spiegato il regista azzurro - Faremo di tutto per conservare il terzo posto e magari arrivare secondi. Alla Nazionale ci penso, ovvio. Però per essere convocato devo fare bene col Napoli".



G.M.