Lazio-Napoli, sfida delicata all'Olimpico': Mertens chiamato all''impresa'

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/04/2017 19:44

SERIE A LAZIO NAPOLI INZAGHI SARRI / Il Napoli si presenta all'Olimpico' per provare a far prendere una decisa piega alla dura lotta per la Champions League che si sta scatenando in serie A. Nel pomeriggio, in ottica news Napoli, il tabellino di Crotone-Inter avrà di certo strappato un sorriso a Maurizio Sarri, che terrà sulla corda i suoi fino al calcio d'inizio. Tre punti al'Olimpico porterebbero il vantaggio sul gruppo di Inzaghi a sette, con otto punti sull'Atalanta, dieci sul Milan e ben dodici sull'Inter.

I nerazzurri sembrano ormai aver detto addio una volta per tutte al sogno terzo posto e, se dovessero sfoderare nelle ultime gare delle prestazioni eccellenti, potrebbero unicamente dire la propria nella corsa all'Europa League. Una prospettiva allettante quella di riuscire a socchiudere la porta in faccia alle dirette avversarie, così da concentrarsi sulla rincorsa alla Roma, per quanto difficile sia.

La sfida di stasera contro la Lazio però sarà tutto fuorché abbordabile. Il gruppo di Inzaghi infatti, nonostante abbia dovuto affrontare difficoltà sul fronte calciomercato e i tanti dubbi della piazza dopo il 'caso Bielsa', si ritrova tra le mani una stagione splendida. Il tecnico ha dimostrato tutte le proprie capacità, mettendo a frutto la lunga gavetta. Si ritrova ora a ridosso della zona Champions, con un potenziale -1 dal Napoli in caso di vittoria.

Lazio-Napoli, la statistica che preoccupa Sarri

In campo scenderanno due rose ricche di qualità, con centrocampisti e attaccanti in grado di sbloccare il risultato da un momento all'altro. All'andata finì 1-1, con un Napoli distratto che, passato in vantaggio, mostrò il fianco poco dopo a Keita. Sarri spera che stasera il risultato possa essere differente, con una prestazione del suo Napoli che ricalchi quelle contro la Juventus.

Milik tornerà in panchina, con Mertens che avrà il compito di abbattere la difesa biancoceleste, che in casa non perde dal 28 gennaio. Allora la Lazio fece la gara ma il Chievo ebbe la meglio con una rete di Inglese nel finale. Una beffa clamorosa, che non si è più ripetuta. Detto questo, anche la Juventus non era abituata a subire tanto, eppure al 'San Paolo' si è ritrovata a incassare 4 reti in pochi giorni.