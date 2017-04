Milan-Palermo, Lopez: "Squadra già rassegnata. Il Crotone sia un esempio"

09/04/2017 19:43

MILAN PALERMO LOPEZ / Retrocessione sempre più vicina per il Palermo, oggi sconfitto al 'Meazza' per 4-0 dal Milan di Montella nel match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A: "Fa molto male vedere una squadra senza reazione, mentalmente già certa della sconfitta - il commento amaro in sala stampa del tecnico rosanero Diego Lopez - Dovremmo prendere esempio dal Crotone che, nonostante non abbia grandi individualità, contro l'Inter ha dimostrato di essere un grande gruppo e, soprattutto, di credere ancora alla salvezza".

R.A.