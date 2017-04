Italia, i convocati di Ventura: presente anche Falcinelli

09/04/2017 19:40

ITALLIA CONVOCATI FALCINELLI / Nuove convocazioni per Giampiero Ventura per il raduno che vedrà insieme i migliori calciatori emergenti di questo campionato. Il ct della Nazionale, per lo stage, che si terrà a Coverciano dal 10 al 12 aprile, ha chiamato anche Berardi, Falcinelli e Stephan El Shaarawy.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI - Meret, Scuffet.

DIFENSORI – Adjapong, Biraghi, Calabria, Ceccherini, Dell’Orco, Emerson Palmieri, Ferrari, Mandragora, Romagna.

CENTROCAMPISTI – Baselli, Cataldi, Locatelli, Pellegrini.

ATTACCANTI – Berardi, Chiesa, Di Francesco, El Shaarawy, Falcinelli, Inglese, Lapadula, Petagna.

M.S.