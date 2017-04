Juventus-Barcellona, da Tevez a Higuain: quanto è mutata la rosa di Allegri

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/04/2017 21:10

JUVENTUS BARCELLONA DANI ALVES TEVEZ / Il gruppo di Allegri si avvicina alla prima delle due sfide di Champions League contro il Barcellona con la testa sgombra da pensieri negativi. La corsa scudetto non sembra in dubbio, con il capitolo Napoli archiviato con un pareggio. La Roma continua a vincere ma ci sarà tempo per pensare allo scontro diretto dell''Olimpico'. Intanto le ultime news Juve parlano di una 'Vecchia Signora' in finale di Coppa Italia, con gli azzurri battuti al 'San Paolo'. Decisivo, in Coppa come in campionato, il pupillo dell'ultimo calciomercato, Gonzalo Higuain, autore di quattro reti in tre giorni.

Finalmente i giocatori saranno ora giustificati nel concentrare tutti i propri pensieri sulla rivincita della finale di Champions League 2015. Allora fu il Barcellona ad avere la meglio, in un confronto equilibrato per la maggior parte dei 90'. Grande l'amarezza dopo una cavalcata europea invidiabile, che portò la Juvenus a eliminare anche il Real Madrid. Per giocatori come Pirlo e Buffon sembrava si potesse coronare una carriera immensa con una ciliegina quasi dovuta, soprattutto per il portiere della Nazionale, che quel trofeo l'ha soltanto sfiorato.

Juventus-Barcellona, da Tevez a Higuain: cosa resta della finale di Champions

Nel 2015 Allegri si presentò alla finale con la propria formazione titolare. Immancabile Buffon tra i pali, che sarà protagonista anche martedì sera. Difficile ipotizzare un Litchtsteiner titolare in difesa, sostituito da chi quella finale la vinse, Dani Alves. Con Bonucci titolare, ci sarà un ballottagio tra Barzagli e Chiellini, con il neo 'Dottore' che potrebbe infine avere la meglio, data l'innata aggressività. Mancherà Evra, partito per trovare maggior spazio, con al suo posto un giovane talento come Alex Sandro, vera e propria rivelazione bianconera.

Vera e propria trasformazione a centrocampo, dove mancheranno Vidal, Pogba e Pirlo, attualmente in Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Resiste però Marchisio che, a un anno di distanza, proverà a dimostrare a tutti, in primis se stesso, d'aver del tutto recuperato il proprio stato di forma ottimale dopo il tremendo infortunio. Decisivi saranno gli inserimenti di Khedira, così come i calci piazzati di Pjanic e i suoi tempi di gioco.

In attacco infine ci si affidava a Morata e Tevez in passato, un duo argentino-spagnolo che tante soddisfazioni ha saputo dare ad Allegri. Ormai lontani da Torino, i due sono stati sostituiti da una coppia tutta albiceleste, che il tecnico spera possa rivelarsi più letale. Higuain ha dimostrato a Napoli per l'ennesima volta di poter segnare anche sfruttanto le minime chance. Molto dipenderà però dalla fantasia di Dybala, contro una difesa non invincibile come quella blaugrana.