09/04/2017 19:30

TORINO CAGLIARI RECORD BELOTTI / 24esimo gol in campionato per Andrea Belotti. Il bomber non si ferma più e stabilisce l'ennesimo record stagionale. Il centravanti del Torino, con la rete contro il Cagliari, è il calciatore, che nei cinque massimi campionati europei, ha segnato più di tutti di testa. Ben dieci centri per il 'Gallo' Belotti - come riporta 'Opta' - almeno quattro più di ogni altro giocatore.

M.S.