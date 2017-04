Crotone-Inter, Berti duro: "Primo tempo inguardabile. Ci vogliono 5-6 giocatori nuovi"

09/04/2017 18:52

CROTONE INTER BERTI / Nicola Berti è arrabbiato forse più di Pioli dopo la brutta sconfitta dell'Inter sul campo del Crotone. Nel mirino dell'ex centrocampista nerazzurro ci sono esclusivamente i giocatori: "Il primo tempo è stato inguardabile, non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta - le sue parole a 'Gazzamercato.it' - Sono incavolato nero e tristissimo. Purtroppo c'è stato un abbassamento di tensione generale, oggi i giocatori hanno dimostrato di non meritare la maglia dell'Inter, ma al massimo quella della 'Sprite'. Ora non ci resta che sperare nel derby per l'obiettivo Europa League, anche se il Milan ha dimostrato di stare in forma. Futuro? Serve gente capace di sudare per conquistarsi una vittoria, secondo me cinque-sei giocatori nuovi che vogliano lavorare come si deve".

R.A.