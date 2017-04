09/04/2017 18:52

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI CAGLIARI / Non si ferma più Andrea Belotti. L'attaccante del Torino è andato a segno anche oggi contro il Cagliari: "Ci siamo tolti un peso - ammette il bomber ai microfoni di 'Sky Sport' - Non vincevamo in trasferta da molto, forse era mancata personalità. Abbiamo avuto il coraggio di fare certe giocate. Futuro? Sulla carta io sono un giocatore del Torino, in futuro non lo so".

M.S.