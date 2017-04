Calciomercato Napoli: Immobile-Mertens, fra classifica marcatori e mercato

Oscar Maresca

09/04/2017 18:50

LAZIO NAPOLI IMMOBILE MERTENS / A chiudere il programma della trentunesima giornata di A ci sarà la sfida dell'Olimpico fra Lazio e Napoli. Una gara dal sapore particolare e con una posta in palio molto alta: le due compagini si contenderanno tre punti preziosi per la lotta alla qualificazione Champions. I biancocelesti vogliono agguantare il Napoli, portandosi così a -1 dalla formazione azzurra. Gli uomini di Sarri invece non hanno intenzione di lasciar scappare via la Roma, attualmente seconda in classifica, che quest'oggi ha battuto il Bologna fuori casa per 3-0. I riflettori dell'impianto capitolino saranno però puntati sui principali protagonisti di questa sfida. Lazio-Napoli sarà anche Immobile contro Mertens, una sfida a colpi di gol tra due dei migliori goleador di Serie A e pezzi da 90 del prossimo calciomercato.

Così lontani, così vicini: Immobile e Mertens animano Lazio-Napoli e il calciomercato

L'uno, biancoceleste e napoletano d'origine. L'altro, azzurro e napoletano d'adozione. Immobile e Mertens, entrambi con un vezzo in comune: il gol. Il laziale è a quota 18 in questo campionato, il collega belga e fermo poco più su in classifica con 20 reti realizzate. Stasera saranno l'uno contro l'altro, pronti a trascinare le proprie squadre alla vittoria. Per i due attaccanti, non solo gol però. Mertens è da settimane protagonista del calciomercato Napoli: il giocatore sta infatti trattando il suo rinnovo contrattuale col club di De Laurentiis, ma l'intesa tarda ad arrivare. Situazione diversa per Immobile, salito agli onori della cronaca del calciomercato Lazio per le dichiarazioni del suo agente che ha riportato di presunti contatti nella scorsa stagione fra il Napoli e lo stesso Immobile. Questa sera però l'unica cosa che conta sarà il campo. Largo alle squadre e ai loro goleador. Lazio-Napoli sarà anche Immobile contro Mertens. La sfida nella sfida: che vinca il migliore.