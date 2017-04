Calciomercato Milan, Galliani svela: "Deulofeu? Ho parlato col Barcellona"

09/04/2017 18:39

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI / Ai microfoni di 'Milan Tv' Adriano Galliani ha parlato anche di mercato, nello specifico di Deulofeu che oggi ha messo il sigillo nella rotonda vittoria del Milan contro il Pescara: "Ho parlato con i vertici del Barcellona, però non dico cosa mi hanno detto - le parole dell'ad rossonero - Poi non so se a giugno sarò io a fare il mercato, quindi non posso dire nulla". Sul fantasista spagnolo, arrivato a gennaio in prestito dall'Everton, il club blaugrana ha un diritto di 'ricompra' - fissato a 12 milioni di euro - che a quanto pare sarebbe intenzionato ad esercitare al termine di questa stagione.

R.A.