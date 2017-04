Celta Vigo, assurdo Giuseppe Rossi: si teme un'altra rottura dei legamenti!

09/04/2017 18:34

CELTA VIGO ROSSI / La notizia che arriva dalla Spagna fa preoccupare anche tanti appassionati italiani: Giuseppe Rossi potrebbe essersi rotto per l'ennesima volta i legamenti del ginocchio sinistro. L'attaccante del Celta Vigo ha abbandonato il campo dopo 30 minuti della sfida di oggi contro l'Eibar ed a bordocampo si è lasciato andare. Attesa adesso per gli esami strumentali, ma la situazione non sembra delle migliori.

O.P.