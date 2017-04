Milan-Palermo, Galliani: "Domani incontro Berlusconi. Niente derby se arriva il closing"

09/04/2017 18:26

MILAN PALERMO GALLIANI / Visto il closing con la Rossoneri Sport Investment di Yanghong Li previsto previsto tra giovedì 13 e venerdì 14, quella contro il Palermo dovrebbe essere stata l'ultima gara e l'ultima vittoria del Milan targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: "Ho sentito il presidente: se davvero in settimana passeremo dalla cronaca alla storia, di sicuro ci fermeremo a guardare quello che abbiamo fatto in questi 31 anni, dalle otto finali a molto altro - le parole a 'Milan Tv' dell'Amministratore delegato rossonero. Domani ho appuntamento a pranzo proprio con Berlusconi ad Arcore, nel caso ci fosse la cessione giuro che rimarrò milanista e che, per rispetto, guarderò il derby solo in televisione".

R.A.