Juventus-Barcellona, i precedenti dell'arbitro Marciniak

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/04/2017 19:02

JUVENTUS BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE ARBITRO / La Juventus ha avuto la meglio del Chievo con una prestazione non tra le migliori di questa stagione. Tre punti conquistati dalla perla dell'ultimo calciomercato, Higuain, che ne sigla due dopo una sosta realizzativa in campionato. Tanti gli impegni ravvicinati, con la doppia sfida contro il Napoli da poco gettata alle spalle, con un punto in campionato a la qualificazione in finale ottenuta in Coppa Italia.

Inevitabile però che la testa di alcuni calciatori fosse già al big match contro il Barcellona. Martedì sera infatti i bianconeri dovranno vedersela contro i blaugrana nella prima delle due sfide, che andranno inevitabilmente a ricalcare nei ricordi dei tifosi della 'Vecchia Signora' quell'amara finale di Coppa.

La vittoria in Champions è l'unica che manca al novero dei trionfi di un campione come Buffon e Juventus-Barcellona, così come Real Madrid-Bayern Monaco, ha tutto il sapore di una finale anticipata. Grandi match attendono gli appassionati di calcio, con i tifosi bianconeri che, stando alle ultime news Juventus, potrebbero anche abbozzare un sorriso.

E' stato infatti comunicato quale direttore di gara verrà assegnato per la gara contro il Barça. Si tratta di Marciniak, i cui precedenti sono tutt'altro che sfavorevoli.

Juventus-Barcellona, ecco il fischietto che 'fermò' Luis Enrique a Parigi

Ora è ufficiale, la Juventus conosce la squadra arbitrale che si occuperà della gestione della supersfida contro il Barcellona di Luis Enrique. Martedì sera sarà il momento della verità, con i bianconeri che avranno bisogno di una gara d'andata perfetta, così da presentarsi in Spagna con chance concrete di qualificazione. Nessun timore, come ribadito con un tweet da Allegri, dal momento che il Psg ha già ampiamente dimostrato cosa voglia dire scendere in campo col Barça senza essere del tutto concentrati.

L'arbitro della sfida sarà Szymon Marciniak, che ha un precedente sia con la Juventus che col Barcellona in questa stagione. Si tratta infatti del direttore di gara che gestì la trasferta francese dei bianconeri a Lione, che vide gli uomini di Allegri vincere, seppur a fatica, grazie a una rete di Cuadrado, dopo l'espulsione di Lemina.

Il Barcellona invece si ritroverà dinanzi proprio l'arbitro che ha diretto la gara d'andata di Parigi. Una sorta di talismano vivente, a ricordare che anche il Barcellona può essere battuto.