Milan-Palermo, Inter sorpassata e 5° posto nel mirino per Montella

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

09/04/2017 18:39

MILAN PALERMO INTER ATALANTA / Il Milan di Vincenzo Montella batte 4-0 il Palermo a 'San Siro' e riscatta il passo falso di Pescara, dove era arrivato solo un deludente 1-1. Il successo porta le firme di Suso, Mario Pasalic, Carlos Bacca e Gerard Deulofeu. Una grande prestazione per la squadra rossonera, che aveva chiuso i conti già nel primo tempo. La reazione che l'allenatore si aspettava. Le notizie negative sono l'ammonizione con conseguente squalifica di Pasalic in vista del derby e il problema fisico avuto da Josè Ernesto Sosa, anche se dalle ultime news Milan pare non sia nulla di grave. Si attendono, comunque, aggiornamenti ulteriori nelle prossime ore.

Milan, la corsa Europa League si fa interessante

Il Milan in generale oggi può sorridere. Con la vittoria per 4-0 sul Palermo ha conquistato tre punti che gli consentono di scavalcare l'Inter al sesto posto in classifica, mettendosela dietro di due lunghezze. Allo stesso tempo, si è ridotto a due punti il distacco dalla quinta piazza occupata dall'Atalanta. I rossoneri possono puntare a quella posizione, che garantisce l'accesso all'Europa League senza passare per i fastidiosi preliminari di luglio-agosto. Ciò consentirebbe al club di non cancellare la tournée prevista in Cina e di programmare anche meglio il calciomercato.

Sarà fondamentale vincere il derby contro l'Inter di sabato, auspicando che l'Atalanta perda contro la Roma all''Olimpico'. Il Milan potrebbe così effettuare un nuovo sorpasso e mettersi in una situazione di classifica ottimale. Se dopo l'1-1 di Pescara si pensava che la corsa all'Europa League potesse essere a rischio, adesso le ambizioni europee della compagine rossonera sono decisamente rilanciate. Lo scenario può cambiare di giornata in giornata, dunque non bisogna dare niente per scontato.

Dopo il derby, il 'Diavolo' riceverà l'Empoli a 'San Siro' e poi andrà a Crotone, prima di affrontare la Roma a Milano e l'Atalanta a Bergamo. Contro Bologna e Cagliari le ultime sfide di questo campionato. Il calendario presenta delle ghiotte occasioni per conquistare punti importanti, ma ci sono pure scontri diretti da vincere. E' tutto nelle mani del Milan, che dopo tre stagioni senza Europa potrebbe tornare i calcare il palcoscenico europeo.