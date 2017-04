Lazio-Napoli, una partita che vale un'intera stagione

di Claudio Cafarelli (@claudioc7)

09/04/2017 19:16

LAZIO NAPOLI CHAMPIONS / Cinquanta milioni di motivi e tutti i benefici organizzativi ed economici in vista della prossima stagione. Lazio-Napoli non è una semplice sfida da tre punti, ma un vero e proprio spareggio per l'Europa. Tra secondo e quarto posto regna una forbice importante relativa agli incassi che si avranno ma soprattutto la possibilità di preparare il ritiro estivo e il calciomercato in maniera nettamente differente. Per il Napoli la necessità di vincere per non vedere allontanarsi definitivamente le possibilità di agguantare la Roma e restare in corsa per il secondo posto; una Champions League diretta diventata obiettivo primario dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Juventus. Per la Lazio la possibilità di sognare un aggancio clamoroso, forte dei 60 punti già conquistati e con la prospettiva di arrivare ad una sola distanza dai preliminari di Champions League.

Lazio-Napoli vista Champions, sfida tra le squadre più parsimoniose

Nessun calcolo quindi per entrambe. Le ultime news Napoli confermano la capacità dei partenopei di esprimersi meglio fuori casa. Il Napoli è infatti la miglior squadra della serie A per punti conquistati dal San Paolo, avendone raccolto finora 30. Un ruolino di marcia da scudetto con 9 vittorie ed uno score di 35 gol ed appena 16 subiti. Un punto in più della capolista Juventus che ha anche disputato una gara in più. La Lazio vola invece sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia eliminando la Roma nelle doppia stracittadina.

Per Inzaghi l'ennesima prova di maturità con la sua Lazio e la possibilità di consacrarsi come la più bella sorpresa di questa stagione dopo un'estate tribolata. Ma a pensare ai tre punti e a tutti i benefici relativi sono anche i presidenti delle due società.



Entrambi puntano a capitalizzare al massimo in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis vuole evitare i preliminari e puntare dritto al secondo posto, Roma permettendo. Claudio Lotito sogna l'aggancio al terzo posto dopo una campagna acquisti al risparmio. I due club sono quelli che hanno speso di meno negli ultimi anni tra le big di serie A. Cinque finali per la Lazio, con una Coppa Italia e 4 qualificazioni in Europa con neanche 300 milioni spesi.

De Laurentiis ha sempre giocato in Europa con 384 milioni di investimenti. Napoli e Lazio inoltre non superano il 60% del rapporto stipendi/ricavi, rispettando quindi i parametri Uefa. Immaginate cosa possa significare per loro mettere le mani sul piatto Champions.