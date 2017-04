Cagliari-Torino, Mihajlovic: "Grande prestazione. Belotti? Spero resti"

09/04/2017 18:10

CAGLIARI TORINO MIHAJLOVIC / Sinisa Mihajlovic non può che essere soddisfatto del successo in rimonta per 3-2 contro il Cagliari al 'Sant'Elia' nel match valido per la 31esima giornata di Serie A: "Sono contento perché volevamo e siamo riusciti a tornare a vincere in trasferta - le parole del tecnico del Torino a 'Premium Sport' - Finalmente anche la prestazione è stata ai livelli di molte di quelle casalinghe". Grande prova da parte di Adem Ljajic, impiegato oggi dietro le punte: "Quello di trequartista è il suo ruolo naturale, in quella posizione può svariare e stare nel vivo del gioco. Sono felice della sua partita, è riuscito a segnare, a fare un assist e ad essere sempre presente nel vivo del gioco". Complimenti anche per Belotti, autore del 24esimo gol stagionale in campionato: "Che altro dire su Andrea... Lui finalizza quello che gli concede la squadra. Resta? Spero di sì, almeno fino a quando ci sono io qui", ha concluso Mihajlovic.

R.A.