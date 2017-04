Milan-Palermo, super Suso: gol e assist al rientro per lo spagnolo

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

09/04/2017 18:32

MILAN PALERMO SUSO / Non giocava da Milan-Chievo Verona del 4 marzo, quando si infortunò nel corso del primo tempo, e proprio a San Siro oggi è tornato regalando grandi gioie a Vincenzo Montella e ai tifosi rossoneri. Stiamo parlando, ovviamente di Suso. Lo spagnolo ha avuto un grande impatto al suo rientro contro il Palermo: rete dell'1-0 su magistrale punizione e assist per il gol di Mario Pasalic con un cross pennellato dal suo preciso piede sinistro. Una grandissima prestazione dell'ex Liverpool nel 4-0 rossonero di questo pomeriggio. Schierato titolare, Suso ha mostrato di avere una condizione ottima e di poter essere al 100% in vista del derby contro l'Inter di sabato prossimo.

Milan, recupero di Suso fondamentale per il derby

L'assenza di Suso si è fatta sentire nelle scorse settimane. Il Milan aveva in lui uno degli uomini più decisivi e dunque avervi rinunciato è stato complicato. Lucas Ocampos come sostituto non ha convinto. Contro la Juventus e il Pescara, gare in cui i rossoneri hanno ottenuto solo un punto, lo spagnolo avrebbe fatto molto comodo. La sua defezione è stata sicuramente grave. Ma adesso Montella se lo gode e spera di vederlo in grande spolvero pure nel derby di sabato.

Nel 2-2 dell'andata segnò una doppietta. Due bellissimi gol e una prestazione nel complesso eccellente. Si pensava che Suso necessitasse di un po' di rodaggio prima di poter tornare titolare, però oggi ci ha smentiti. E questa è certamente una delle news Milan più positive: è già in ottima forma ed è stato bravo Montella a toglierlo nel corso del secondo tempo: il numero 8 rossonero il suo lo aveva fatto e la vittoria era ormai in archivio. Per lui 7 gol e 10 assist in stagione ora.

Certamente la prova di oggi ha convinto ulteriormente tutti dell'importanza di Suso per il presente e anche per il futuro della squadra rossonera. Stando alle ultime notizie di calciomercato, il 23enne di Cadice dovrebbe rinnovare il proprio contratto dopo il closing. Ovviamente, prima della firma, il giocatore vorrà ottenere chiarezza sui progetti futuri dalla nuova proprietà rossonera.