Milan-Palermo, Montella: "Reazione che volevo! Mai parlato con dirigenza". Sul closing...

09/04/2017 17:45

MILAN PALERMO MONTELLA / Vincenzo Montella, allenatore del Milan, a 'Sky Sport' ha fatto il punto della situazione sui rossoneri dopo il successo contro il Palermo: "Chiedevo una reazione ai ragazzi e c'è stata. Le combinazioni dei risultati delle altre non ci riguardano, io sono contento per quello fatto oggi dai miei. Closing? Vi ho visti intensi già tante volte (scherza, ndr). La squadra non può essere turbata da quanto leggere o percepisce; la società è sempre stata presente".

Milan, Montella su Berlusconi e sul futuro

BERLUSCONI - Inevitabile la domanda sulla società, il mister fa il punto sulle News Milan: "Non so se sarà il suo ultimo Milan questo. Io sono stracontento di aver allenato il suo Milan. Da sabato penseremo eventualmente alla nuova proprietà, adesso dico solo un grazie".

FUTURO - Stuzzicato sul futuro esordisce con un ironico "Sarò più breve di Spalletti a rispondere!", e poi attacca: "Non ho visto Fassone e Mirabelli, mai parlato con loro".

BACCA - "Oggi ha fatto un'ottima partita, almeno 4 volte è arrivato davanti al portiere. Ha fatto un gol, poi è chiaro che potrebbe fare anche di meglio, ma sono convinto che oggi ha fatto bene".

DEULOFEU - "Conoscevamo il nostro budget per il calciomercato e ci mancava qualcuno come lui, quindi è stata una scelta netta. Lo abbiamo fatto sentire subito importante, vale anche per Pasalic, ma Gerard aveva anche più motivazioni".

O.P.