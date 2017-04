Bologna-Roma, Spalletti: "Mostrato il ghigno giusto. Scudetto? Credo a tutto"

09/04/2017 17:25

BOLOGNA ROMA SPALLETTI / La Roma di Luciano Spalletti torna al successo. I giallorossi si mettono alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia, battendo con un netto 3 a 0 il Bologna in trasferta: "Oggi vanno fatti i complimenti ai giocatori vista la settimana corta - ammette il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Eravamo abituati a giocare di notte e oggi la temperatura era di quelle che ti fiaccano. Ci siamo fatti trovare pronti, con il ghigno giusto. Abbiamo mostrato il ghigno della Roma. Si può sbagliare qualcosa ma poi bisogna avere equilibrio. Oggi abbiamo vinto una partita delicata".

PRIMI NEL GIRONE DI RITORNO - "Non siamo a livello della Juventus nel cambiare i calciatori. Ecco perché ne ho usati meno. Ho comunque la possibilità di sostituire calciatori forti. Problema di numero? Non voglio dire questo, dico che forse potevo fare qualche cambio in più io in queste partite ravvicinate. Ma sono saltati 4 crociati... è tanta roba. Se metti a disposizione questi calciatori... Scudetto? Io credo a tutto fino a quando non c'è la matematica".

MACCHINA DA GOL - "Non sono solo i gol a farci pensare che possiamo lottare. Ora diventa fondamentale adesso finire in una classifica corretta".

FAZIO - "Ha fatto un campionato importantissimo. E' fondamentale per noi e ha quella cattiveria che ci leva dalle difficoltà. La linea difensiva è stata perfetta, da grande squadra".

