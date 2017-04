Bologna-Roma, Donadoni: "Non siamo stati bravi, ma nemmeno fortunati!"

09/04/2017 17:34

BOLOGNA ROMA DONADONI / Roberto Donadoni, mister del Bologna, analizza così il ko dei suoi contro la Roma alla 'Rai': "Abbiamo avuto due situazione pericolose dove non abbiamo concretizzato nel primo tempo, non abbiamo giocato al di sotto della Roma che è passata in vantaggio in maniera anche casuale. Nella ripresa siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a rimetterci in gioco e poi una volta aperti ci hanno puniti in contropiede. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo stati bravi...e fortunati".

O.P.