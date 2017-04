Juventus-Barcellona, da Dybala ad Alex Sandro: Top e Flop in vista della Champions

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS BARCELLONA - Dybala illumina la scena, Higuain cecchino implacabile. La Juventus sbriga senza troppi affanni la pratica Chievo e adesso può davvero calarsi con testa, cuore e gambe nell'operazione Barcellona. Il 2-0 ai clivensi firmato dalla doppietta del 'Pipita' tiene a debita distanza la Roma, avvicinando sempre di più i campioni d'Italia allo scudetto della leggenda. Una 'Vecchia Signora' come al solito cinica e solida - nonostante l'assenza di quattro titolarissimi del calibro di Bonucci, Chiellini, Pjanic e Mandzukic - trascinata dalle intuizioni 'alla Messi' di Dybala e con Higuain tornato immarcabile negli ultimi sedici metri. La formazione di Allegri per le news Juventus si avvicina nel migliore dei modi al primo round della super sfida di Champions League, al contrario del Barça sconfitto clamorosamente sul campo del Malaga e con Neymar espulso per doppio giallo.

Juventus-Barcellona, da Dybala a Marchisio: i Top per la Champions

TANGO ARGENTINO - E' mancato solo il gol ieri sera a Paulo Dybala, nei radar anche della corazzata blaugrana sul calciomercato. Serpentine, tunnel geniali e assist al bacio: Allegri sorride e ritrova l'ex Palermo, non brillantissimo in Coppa Italia con il Napoli. Un'arma imprescindibile per la Juventus per scalare l''Everest' Barcellona e sognare l'impresa. Una 'Joya' in grande spolvero che giova inevitabilmente anche al gemello Gonzalo Higuain, tornato letale pure in campionato e che si è ripetuto dopo la doppietta da urlo tra i fischi assordanti del 'San Paolo'.

TERZO INCOMODO - La serata dello 'Stadium' ha dato importanti indicazioni ad Allegri anche in mediana, dove si è rivisto finalmente un Claudio Marchisio brillante in ambedue le fasi dopo l'appannamento dell'ultimo periodo. Il 'Principino' sta pian piano ritrovato la condizione migliore dopo il lungo stop per il grave infortunio ai legamenti del ginocchio e per il mister toscano rappresenta una preziosa freccia a centrocampo per il finale di stagione. Un'alternativa di lusso, appena un 'filino' dietro l'intoccabile Khedira e il play Pjanic.

FATTORE STADIUM - Il 2-0 al Chievo permette alla Juve di proseguire l'incredibile striscia di vittorie consecutive allo 'Stadium'. Sono adesso 32 i successi casalinghi di seguito in campionato di Buffon e compagni, che nella stagione in corso hanno sempre vinto a Torino in tutte le competizioni, eccezion fatta per le sfide in Champions con Siviglia e Lione. E in Europa, l'ultimo avversario a violare la tana dei bianconeri è stato il Bayern Monaco quasi quattro anni fa. Uno 'Stadium' bollente e strapieno in ogni ordine di posto potrebbe davvero fare la differenza al cospetto degli alieni di Luis Enrique.

Juventus-Barcellona, da Alex Sandro a Mandzukic: i Flop per la Champions

ACCIACCATI - Allegri è parso piuttosto fiducioso sul recupero di Pjanic e Mandzukic per l'andata contro il Barcellona. L'ex Roma è rimasto per tutta la gara in panchina con il Chievo, mentre il jolly croato non è stato convocato per l'infiammazione al ginocchio. I due si sono comunque regolarmente allenati stamane a Vinovo e dovrebbero scendere in campo martedì: le loro condizioni lasciano comunque delle perplessità, visto che costituiscono due perni fondamentali per il 4-2-3-1 d'assalto del tecnico juventino.

CORSIE LATERALI - Alex Sandro ancora una volta a corrente alternata. Il brasiliano anche con il Chievo ha dato la sensazione di non essere in un grande momento di forma, denotando diverse imprecisioni in fase di spinta e qualche svarione nel settore difensivo. L'ex Porto è insidiato da Asamoah per una maglia da titolare e anche a destra i giochi non sarebbero ancora fatti dopo la positiva prestazione di Lichtsteiner: Dani Alves è cresciuto ultimamente, ma non dà garanzie assolute ad Allegri. E' in quella zona ci sarà un certo Neymar da tenere a bada…

GESTIONE - Sia nelle due gare contro il Napoli, che sabato con il Chievo, la Juventus ha evidenziato in alcuni frangenti del match un atteggiamento un po' troppo attendista, non gestendo al meglio il giro palla e dando la possibilità agli avversari di avanzare il baricentro e rendersi pericolosi. Un errore che la squadra di Allegri non dovrà assolutamente ripetere di fronte ai fenomeni del Barça, cercando di non farsi schiacciare e gestire con ordine la manovra.