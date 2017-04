Genoa, Mandorlini ad un passo dall'esonero: la situazione

09/04/2017 17:05

CALCIOMERCATO GENOA MANDORLINI / Calciomercato.it vi aveva già parlato del futuro di Mandorlini: il tecnico del Genoa infatti non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione. Come vi raccontavamo però un altro ko avrebbe cambiato potenzialmente lo scenario anche per questo campionato: dopo la sconfitta contro l'Udinese Mandorlini potrebbe essere esonerato. Favorito per prendere il suo posto Juric: attesa per le prossime ore.

O.P.