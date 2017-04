Serie A, colpaccio del Crotone: la salvezza riaperta!

09/04/2017 17:00

SERIE A CROTONE EMPOLI SALVEZZA / Il Crotone batte in casa l'Inter e riapre in maniera definitiva la lotta per non retrocedere tirando in ballo l'Empoli. I calabresi adesso sono a sole tre lunghezze dalla compagine toscana e a più cinque dal Palermo. La squadra di Nicola quindi nelle ultime gare del campionato potrebbe tentare l'impresa e rimanere attaccata alla Serie A. Più difficile invece per i rosanero ed anche per il Pescara.

O.P.