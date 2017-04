Crotone-Inter, Pioli: "Sconfitta pesante, per fortuna ora c'è il derby"

Raffaele Amato

09/04/2017 17:37

CROTONE INTER PIOLI / Inter in piena crisi. Dopo la sconfitta contro la Sampdoria di lunedì scorso, i nerazzurri vanno ko anche contro il Crotone nel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A subendo il sorpasso del Milan al sesto posto, l'ultimo valido per l'Europa League, proprio a sei giorni dal derby: "Oggi abbiamo sbagliato l'approccio e commesso troppi errori che hanno pregiudicato la partita già al termine del primo tempo - il commento a 'Premium Sport' di Stefano Pioli - Purtroppo è accaduto quello che non doveva accadere. Volevamo riscattarci dopo il ko del 'Meazza' contro la Sampdoria, per fortuna adesso c'è il derby, l'occasione per noi per poter dimostrare di non essere quelli visti qui a Crotone".

EUROPA LEAGUE - "L'obiettivo deve essere l'Europa League, la Champions era un sogno raggiungibile solo attraverso un cammino incredibile. Il nostro percorso è stato importante e impegnativo, adesso non ci resta altro che riprendere le motivazioni necessarie ad affrontare le prossime e ultime gare, a cominciare da quella col Milan".

Crotone-Inter, Pioli: "Giuste le critiche. Per stare in alto serve..."

Il 2-1 all'Ezio Scida certifica per le news Inter la crisi dei nerazzurri e - in ottica calciomercato - mette in ulteriore discussione il futuro del tecnico emiliano: "La sconfitta di oggi è pesante, quando si perde così le critiche sono più che giuste. Per stare ad alti livelli serve continuità, andare in campo sempre come se fosse l'ultima gara, e il nostro lavoro va proprio verso questa direzione. Sarebbe un peccatto buttare via sei mesi di lavoro importante con un brutto finale di stagione", ha concluso Pioli a 'Sky Sport'