Serie A, 31a giornata: festival del gol per Milan e Roma, Inter che crollo!

09/04/2017 16:55

SERIE A RISULTATI 31A GIORNATA / Scatta l'allarme in casa Inter: dopo la sconfitta con la Sampdoria, la truppa di Pioli cade anche contro il Crotone. Decisiva la doppietta di Falcinelli nel primo tempo che regala tre punti fondamentali ai 'Pitagorici', ora distanti appena tre lunghezze dall'Empoli. I nerazzurri, invece, complice anche la rotonda vittoria del Milan sul Palermo (4-0), scendono al settimo posto scavalcati proprio dai cugini rossoneri. Successo netto anche per la Roma a Bologna: un 3-0 che permette ai capitolini di restare nella scia della Juventus e mantenere a distanza il Napoli. Chiudono la vittoria del Torino - in rimonta - a Cagliari, con Belotti ancora in gol, e quella agevole dell'Udinese su un Genoa sempre più in crisi.

Udinese-Genoa 3-0: 19' De Paul (U), 31' Zapata (U), 49' aut.Rubinho (G)

Cagliari-Torino 2-3: 19' rig.Borriello (C), 33' Ljajic (T), 39' Belotti (T), 53' Acquah (T), 95' Kwang-Song (C)

Bologna-Roma 0-3: 26' Fazio (R), 41' Salah (R), 75' Dzeko (R)

Milan-Palermo 4-0: 6' Suso (M), 19' Pasalic (M), 37' Bacca (M), 70' Deulofeu (M)

Crotone-Inter 2-1: 19' rig.Falcinelli (C), 23' Falcinelli (C), 65' D'Ambrosio (I)

CLASSIFICA: Juventus punti 77, Roma 71, Napoli 64*, Lazio 60*, Atalanta 59, Milan 57, Inter 55, Fiorentina 52, Sampdoria 45, Torino 44, Udinese 40, Chievo 38, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 20, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in meno

D.G.