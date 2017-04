Juventus, Cuadrado avvisa il Barça: "Psicologicamente stiamo bene"

09/04/2017 16:45

JUVENTUS CUADRADO CHAMPIONS BARCELLONA / Nell'antivigilia di Juventus-Barcellona, Juan Cuadrado ha cerca di caricare l'ambiente in vista dell'importante match valido per i quarti di Champions: "Psicologicamente stiamo bene anche perché arriviamo da una bella vittoria in campionato e questo ci dà la forza e la fiducia di affrontare questa grande partita. Noi sappiamo che loro sono una squadra fortissima e noi in questi pochi giorni che mancano cercheremo di prepararci al meglio per essere al 100%", ha dichiarato il colombiano ai microfoni di 'Sky Sport'.

D.G.