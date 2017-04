Juventus, Allegri sorride: Mandzukic torna in gruppo

09/04/2017 16:21

JUVENTUS ALLEGRI RECUPERO MANDZUKIC / Ottime notizie per Allegri: Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi in gruppo. Assente negli ultimi due match per un'infiammazione al ginocchio, il croato è pronto a mettersi a disposizione per l'importante sfida di Champions contro il Barcellona. Con la sua presenza, infatti, il tecnico bianconero potrebbe confermare ancora una volta il 4-2-3-1, posizionandolo sulla sinistra del terzetto che supporterà Higuain.

D.G.