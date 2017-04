Calciomercato Juventus, Bernardeschi e Schick gli osservati speciali di Allegri

Emanuele Catone (Twitter @CatoneEmanuele)

09/04/2017 20:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHICK BERNARDESCHI / Archiviata la giornata di campionato già al sabato con la vittoria per 2-0 sul Chievo firmata Gonzalo Higuain, la Juventus si gode una domenica da spettatrice senza mai mollare la presa sul fronte calciomercato. L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha guardato con particolare attenzione il lunch match di Marassi tra Sampdoria e Fiorentina dove erano di scena due giocatori finiti nel mirino della 'Vecchia Signora': trattasi del blucerchiato Patrik Schick e del viola Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, Allegri segue con attenzione Schick e Bernardeschi

La partita ricca di emozioni tra Sampdoria e Fiorentina è terminata 2-2 con i due calciatori seguiti dal Calciomercato Juventus protagonisti a modo loro. Il ceco della Samp, che sta giovando al massimo dell'infortunio del compagno di reparto Muriel, è stato tra i migliori in campo; giocate di gran classe e tanta qualità, culminate con l'assist decisivo per la momentanea rete del secondo vantaggio ad opera di Ricky Alvarez. Il fiorentino, invece, ha sfigurato sotto la Lanterna risultando a sua volta uno dei peggiori tra le fila della Fiorentina. I bianconeri hanno quindi potuto ammirare il talento di Schick a discapito di Bernardeschi, forse ancora distratto dal rinnovo di contratto che non arriva e che potrebbe favorire una trattativa proprio con la Juventus. A dar battaglia al club bianconero per i due giovani talenti ci sarebbe anche l'Inter, intenzionata a migliorare la rosa per la prossima stagione e vogliosa di fare uno sgarbo ai rivali storici.