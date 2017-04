Milan, Pasalic ammonito: salterà il derby con l'Inter

09/04/2017 15:30

MILAN PALERMO PASALIC / Il Milan esulta a 'San Siro', con due reti in pochi minuti al Palermo, che non è mai davvero entrato in partita. Al primo gol di Suso, che insacca da calcio di punizione, risponde Pasalic, che prova subito a mettere la gara al sicuro.

Punti importanti per i rossoneri, soprattutto considerando il risultato in corso tra Crotone e Inter, con i padroni di casa in vantaggio di due reti. In vista del derby dunque rossoneri che, se tutto dovesse confermare al novantesimo, sarebbero in vantaggio di due punti. Montella però dovrà fare a meno di Pasalic, dato il giallo subito. Il centrocampista era diffidato e per questo cartellino sarà costretto a saltare la stracittadina.

