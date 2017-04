Calciomercato Roma, Massara: "Nessun problema con De Rossi. Monchi grande acquisto!"

09/04/2017 14:58

CALCIOMERCATO ROMA MASSARA MANOLAS DE ROSSI MONCHI / Reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, la Roma è chiamata a riscattarsi in campionato contro il Bologna. "Rischio di contraccolpo? Dobbiamo fare in modo che non ci sia", ha esordito il ds Ricky Massara a 'Premium Sport'. "Dobbiamo essere concentrati - ha continuato il dirigente capitolino poco prima del match - il Bologna è tranquillo in classifica. Convinti di poter fare un risultato importante e consolidare il secondo posto".

Calciomercato Roma, Massara sul rinnovo di De Rossi, futuro Manolas e il possibile arrivo di Monchi

Nel corso del suo intervento, però, Massara ha fatto il punto sul calciomercato Roma: dal rinnovo di De Rossi al possibile arrivo di Monchi (che prenderebbe il suo posto), fino al futuro di Manolas. Queste le sue parole riprese da Calciomercato.it:

RINNOVO DE ROSSI - "Non c'è alcun problema, è un membro della famiglia Roma e parliamo quotidianamente. Ora è concentrato su queste ultime 8 perché vuole la qualificazione Champions. Poi valuteremo insieme e faremo le cose per il meglio".

NEGATIVITA' AMBIENTE - "Siamo usciti dalla Coppa Italia e dall’Europa League battendo le rivali al ritorno. Abbiamo una media punti record per la Roma in campionato, riuscire a mantenere la seconda posizione sarebbe il coronamento di un’annata molto positiva".

RAPPORTO SPALLETTI - "C'è un rapporto sereno, siamo focalizzati nel migliorare le nostre ambizioni. Ha fatto un lavoro straordinario, se viene considerato un fallimento l'eliminazione vuol dire che ha fatto un grande lavoro. La mentalità che ha costruito è di altissimo livello, siamo convinti di voler fare bene da qui fino alla fine".

MONCHI - "Ci sentiamo ogni giorno? Non è così. Ha ottenuto grandi risultati con il Siviglia e rappresenterebbe un grande acquisto per ogni squadra”.

MANOLAS - "Quante chance ha di rimanere? Tante, vogliamo allestire e mantenere una squadra competitiva. Poi ci sono norme e vincoli, in questo momento non c'è nessuna necessità di vendere Manolas o qualcun altro".

D.G.