Milan-Palermo, Maiorino: "Pescara sottovalutato, oggi punti Europa. Sul closing..."

09/04/2017 14:48

MILAN PALERMO MAIORINO / Manca poco al fischio d'inizio tra Milan e Palermo, con il direttore sportivo Maiorino che ha parlato a 'Premium Sport' delle ultime news Milan: "La gara contro il Pescara l'abbiamo sottovalutata. E' un errore che non dobbiamo fare oggi contro il Palermo. I rosanero hanno bisogno di punti e poi giocare a 'San Siro' rappresenta sempre uno stimolo ulteriore. Per questo motivo sarà necessaria massima attenzione".

CLOSING - "Le sensazioni sono le stesse che abbiamo da un po' ormai. Il pensiero di tutti va alla partita di oggi, da domani poi si vedrà".

INTER - "Non so come stia l'Inter. Tendo a vedere quanto accade in casa mia. Abbiamo ricevuto un insegnamento dalla gara contro il Pescara e proveremo a vincere oggi. Dobbiamo portare a casa tre punti per l'Europa e preparaci al meglio per il derby".

L.I.