Calciomercato Inter, Ausilio: "Solo chiacchiere su Perisic. Manolas..."

09/04/2017 14:51

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO PERISIC MANOLAS PIOLI / Poco prima del kick-off di Crotone-Inter, Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri, ha preso la parola a 'Premium Sport' per fare chiarezza sugli ultimi rumors di calciomercato: "Pioli ha usato parole per stimolare. L'ambiente Inter deve essere sempre sotto esame, non ci si può accontentare di qualche piazzamento, questa è l'Inter".

Calciomercato Inter, Ausilio fa chiarezza su Perisic e Manolas

"Offerta per Perisic dall'Inghilterra? Al momento sono chiacchiere - ha smentito seccamente Ausilio facendo il punto sul calciomercato Inter - Perisic è un giocatore importante per noi, non prendiamo in considerazioni offerte per lui, nel medio lungo termine teniamo i migliori. Manolas? Giocatore della Roma, noi dobbiamo migliorare in qualche zona di campo. Vedremo dove...". Di seguito il resto delle sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – "Quando insegui, quando fai un percorso così duro e importante non puoi permetterti di sbagliare nulla, l'Inter deve fare di tutto per rientrare in Europa dalla porta principale. L'obiettivo Champions era un sogno, quello Europa LEague è un dovere".

PANCHINA DI LUSSO – "Joao Mario in panchina? Non è che Banega, visto che è arrivato parametro zero, sia meno forte. L'investimento fatto è importante, è un grandissimo calciatore, quando avrà l’occasione la sfrutterà al meglio. Oggi sono scelte tattiche fatte dal mister".

D.G.