DIRETTA Serie A, 31a giornata: Bacca cala il tris, Belotti ribalta il risultato a Cagliari! - LIVE

09/04/2017 15:00

SERIE A 31A GIORNATA MILAN ROMA INTER / Tante gare interessanti per la lotta europa in questo pomeriggio di serie A. Il Milan dovrà rialzarsi dopo lo stop con il Pescara e lo farà in casa contro il Palermo. Trasferte invece per Roma e Inter, rispettivamente contro Bologna e Crotone. Tutte e tre andranno a caccia dei tre punti, in attesa del Napoli, impegnato all'Olimpico stasera contro la Lazio.

Udinese-Genoa 2-0: 19' De Paul (U), 31' Zapata (U)

Cagliari-Torino 1-2: 19' rig.Borriello (C), 33' Ljajic (T), 39' Belotti (T)

Bologna-Roma 0-2: 26' Fazio (R), 41' Salah (R)

Milan-Palermo 3-0: 6' Suso (M), 19' Pasalic (M), 37' Bacca (M)

Crotone-Inter 2-0: 19' Falcinelli (C), 23' Falcinelli (C)

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 52*, Sampdoria 45*, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più

L.I.