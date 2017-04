Serie A, Sampdoria-Fiorentina 2-2: Babacar salva i viola in 'zona Cesarini'

09/04/2017 14:43

SERIE A SAMPDORIA FIORENTINA 2-1 / La Fiorentina raggiunge per due volte la Sampdoria e torna a casa con un punto. Doriani subito avanti dopo 5 minuti grazie al diagonale perfetto di Bruno Fernandes, nella ripresa però i viola riescono a pareggiare grazie alla zuccata di Gonzalo Rodriguez (al primo gol in campionato). I padroni di casa riescono a riportarsi in avanti poco dopo grazie alla rasoiata di Ricky Alvarez, ma al minuto 89 ci pensa Babacar (secondo gol di fila per lui) a fissare il match sul definitivo 2-2. Per i toscani si tratta del sesto risultato utile consecutivo, che gli permette di portarsi - momentaneamente - a meno tre dall'Inter.

Sampdoria-Fiorentina 2-1: 5' Bruno Fernandes (S), 60' Rodriguez (F), 71' Alvarez (S), 89' Babacar (F)

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 52*, Sampdoria 45*, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più

D.G.