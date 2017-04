Juventus, è tornato Higuain! Il 'Pipita' punta al Barcellona

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

09/04/2017 15:55

JUVENTUS ULTIME HIGUAIN / 450 minuti sono un'enormità per chi, appena un anno fa, si era preso la scena continentale stracciando record e quella del calciomercato con un passaggio dal Napoli alla Juventus che ancora fa discutere.

Gonzalo Higuain deve averli sentiti tutti: cinque intere gare senza alcun gol, un digiuno acuito la scorsa domenica, quando era tornato a Napoli da avversario per la prima volta fornendo una prestazione ben lontana dai suoi standard e da quello a cui ci aveva abituato. È bastata una scintilla, però, una parola giusta al momento giusto; ed anche un po' di buona volontà, quel fuoco sacro che ogni argentino - anche quello più atipico come lui - sente dentro quando il gioco si fa duro e ha bisogno di risposte.

Higuain vuole far male al Barcellona

Due gol al Napoli che hanno sbattuto fuori i suoi ex compagni dalla Coppa, due gol ieri sera allo Stadium per abbassare la saracinesca sul campionato. Il Pipita è tornato quando doveva, nel momento più difficile ed insieme importante della stagione, nel momento in cui Allegri e la Juventus hanno bisogno di lui.



4 gol in 72 ore, una sentenza ancora una volta, tanto per riprendersi la scena e smetterla con le chiacchiere da bar, con le accuse, con le dita puntate contro la sua ex dirigenza e contro il suo passato. Da "La colpa è sua" a "È suo il merito", il talento di un calciatore che sta dando alla squadra bianconera l'effettivo riscontro che 90 milioni avevano chiesto in estate.



Le news Juve da Vinovo ci raccontano di un Higuain caricato a mille dopo i fischi del San Paolo di una settimana fa; ora si fa sul serio e Allegri sorride perché sa di poter contare sul Pipita proprio quando ne aveva più bisogno. Dietro l'angolo c'è il Barcellona, antica rivale di Higuain quando vestiva la maglia del Real Madrid: un derby che riaffiora e che accenderà ancor di più il sacro fuoco che si porta dentro.