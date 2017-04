Sampdoria-Fiorentina, Fernandes: "Nel mio ruolo è importante anche far gol"

09/04/2017 13:41

SAMPDORIA FIORENTINA FERNANDES / Al termine del primo tempo tra Sampdoria e Fiorentina, i blucerchiati si ritrovano avanti per 1-0, con gol di Fernandes. Il protagonista di giornata ha così parlato a 'Premium Sport': "E' importante nel mio ruolo far gol. Io corro quanto posso in campo per aiutare la squadra. Ora ci ritroviamo in una gara difficile. Loro giocano molto bene e dovremo restare concentrati anche nella ripresa".

L.I.