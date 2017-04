09/04/2017 13:13

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED OZIL / José Mourinho punta un suo ex pupillo. Secondo 'The Sun', infatti, in estate è pronto a dare l'assalto a Mesut Özil, trequartista tedesco che ha già avuto alle proprie dipendenze durante l’esperienza al Real Madrid. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2018 e non ha ancora trovato l’accordo con l'Arsenal per il rinnovo.

D.G.