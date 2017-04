Bologna-Roma: probabili formazioni, statistiche e precedenti

Michele Spuri

09/04/2017 11:35

BOLOGNA-ROMA PROBABILI FORMAZIONI PRECEDENTI \ Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, le news Roma sono tutte incentrate sul campionato. Questo pomeriggio allo Stadio Dall’Ara si disputerà la sfida numero 147 tra il Bologna e la Roma. I precedenti vedono 50 vittorie giallorosse e altrettante sono quelle del club emiliano, mentre i pareggi sono 46, ben 25 per 1-1. Lo scorso anno a Bologna finì 2-2, con il gol dei padroni di casa siglato da Mattia Destro, ceduto nel calciomercato estivo, al minuto 87 su calcio di rigore, mentre al ritorno all’Olimpico il risultato fu ancora di parità (1-1). In questa stagione, invece, nella gara di andata i giallorossi si imposero per 3 reti a 0, grazie alla tripletta di Mohamed Salah.

Probabili formazioni Bologna-Roma

Per quanto riguarda i giallorossi non ci saranno Emerson e Florenzi, mentre Donadoni dovrà fare a meno di Helander. I ballottaggi in casa Roma sono al momento Szczesny-Alisson e Salah-El Shaarawy, con il polacco e l’egiziano nettamente in vantaggio sugli altri due. A centrocampo tornerà Daniele De Rossi. Potrebbe invece non essere della gara Fazio, come riportato da 'Premium Sport', con Vermaelen pronto a partire dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Verdi, Destro, Krejci.

A disp.: Da Costa, Sarr, Krafth, Oikonomou, Masina, Viviani, Donsah, Taider, Di Francesco, Rizzo, Sadiq, Petkovic.

All. Donadoni

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Vermaelen, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Mario Rui; Nainggolan, Salah; Dzeko.

A disp.: Alisson, Lobont, Fazio, Juan Jesus, Grenier, Paredes, Gerson, El Shaarawy, Perotti, Totti.

All. Spalletti