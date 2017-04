Champions League, Juventus-Barcellona: il direttore di gara sarà Marciniak

09/04/2017 12:13

JUVENTUS BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE ARBITRO / La Juventus ha avuto la meglio del Chievo con un secco 2-0, dando prova al proprio tecnico di non aver ancora la testa volta unicamente alla delicata sfida contro il Barcellona. Punti importanti in classifica e ora sotto con una delle due splendide notti Champions.

Allegri ha ribadito come certe gare si preparino da sole, dato il grande appeal, mentre i giocatori da tempo assicurano che non sarà vissuta come una rivincita per la finale persa. Ad ogi modo la Juventus intende arrivare fino in fondo, magari coronando quel triplete che ad oggi in Italia è spettato soltanto all'Inter. E' ancora presto per parlare di scelte di formazione ma, stando alle ultime notizie, è possibile rivelare il nome del direttore di gara selezionata per questo big match. E' stato infatti selezionato l'arbitro polacco Szymon Marciniak.

Una vecchia conoscenza bianconera, dal momento che proprio a lui venne affidata Lione-Juventus, gara nella quale i padroni di casa si lamentarono per un rigore non concesso. Lo stesso fece la Juventus per una trattenuta in area su Bonucci, per una gara che lasciò poco soddisfatti entrambi i club.

L.I.