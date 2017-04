Calciomercato Roma, su Pellegrini sempre Juve e Milan

09/04/2017 11:55

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Lorenzo Pellegrini, ieri in gol contro l'Atalanta, resta uno dei giovani centrocampisti più corteggiati. Milan e Juventus lo seguono da tempo, ma la Roma lavorerà per riportarlo a casa, esercitando il diritto di recompra a 10 milioni di euro. Un gentlemen agreement stabilito insieme al Sassuolo nel 2015, quando il ds Sabatini perfezionò la cessione del giovane in Emilia per meno di 2 milioni di euro. Ora, il suo valore è salito fino a 15-18 milioni di euro. Le soluzioni restano quindi principalmente due nel prossimo calciomercato: un rientro alla base di passaggio con successiva cessione (dove però il giocatore avrà ampia voce in capitolo sulla prossima destinazione) o inserimento nella rosa giallorossa, con annesse garanzie tecniche.

Il futuro di Pellegrini legato al prossimo tecnico dei giallorossi

Inevitabilmente molto dipenderà dal prossimo allenatore dei romanisti: Spalletti ha infatti dimostrato di credere poco nei giovani durante questa avventura bis nella Capitale. Per la definitiva consacrazione di Pellegrini servirebbe un manager più coraggioso con gli under 21. Uno come Di Francesco per esempio, nella lista di Baldini. Ma secondo le ultime indiscrezioni, il ds Monchi farà il possibile per arrivare ad Emery del Psg e ad affidare anche a lui le strategie del calciomercato Roma. Conte rimane sogno, anche per l'Inter: il tecnico salentino prolungherà il suo matrimonio con il Chelsea, adeguando il suo contratto economico, fino a 10 milioni a stagione.

E.T.