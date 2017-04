Chelsea, il Real Madrid irrompe con una super offerta per Kanté

09/04/2017 11:07

CHELSEA KANTE REAL MADRID / Tra i segreti del super Chelsea di Antonio Conte c'è sicuramente l'infaticabile N'Golo Kanté. Sorpresa nel miracoloso Leicester campione di Premier League, il francese nella nuova avventura a 'Stamford Bridge' si è confermato tra i migliori in circolazione nel suo ruolo. Ed inevitabilmente gli occhi dei top club europei si sono posati sul centrocampista dei 'Blues'. In particolare quelli del Real Madrid, che lo avrebbero individuato come primo obiettivo per il prossimo mercato estivo. A riferirlo è il britannico 'Daily Star' secondo cui le 'merengues', che seguono pure Hazard, avrebbero già preparato una prima offerta da 60 milioni di euro per tentare di convincere gli inglesi a cedere.



L.P.