Milan, che fine ha fatto Cardacio? Il 'Pirlo uruguayano' che giocò 46 minuti

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

09/04/2017 09:59

CALCIOMERCATO MILAN CARDACIO / Era l'estate del 2008 quando Adriano Galliani portò al Milan due giovani uruguayani: Tabaré Viudez e Matias Cardacio. Giocatori abbastanza sconosciuti in Europa, anche se per quanto riguarda il secondo si parlò di una sorta di 'nuovo Pirlo' e nella squadra rossonera un erede del metronomo bresciano in prospettiva sarebbe servito. Per acquistarlo furono spesi circa 2 milioni di euro, un'operazione di calciomercato low cost. Ogni tanto capita di mettere a segno colpi a basso prezzo che poi si rivelano essere azzeccati in ottica futura. Ma non fu il caso del giocatore proveniente dal Nacional Montevideo. La sua esperienza in rossonero fu praticamente anonima. A Milanello non lasciò traccia. Un affare di calciomercato Milan risultato negativo.

Calciomercato Milan, il flop Cardacio

Cardacio firmò con il Milan un contratto di quattro anni, ma dopo appena una stagione avvenne la risoluzione del contratto. Sia per lui che per Viudez. Entrambi i giovani uruguayani lasciarono Milano senza aver modo di mostrare le proprie qualità. Colui che era considerato un possibile erede di Andrea Pirlo totalizzò solamente 46 minuti complessivi. Esordì in Coppa Italia a dicembre 2008 contro la Lazio, sostituendo Andriy Shevchenko all'85'. La squadra di Carlo Ancelotti perse 1-2 ai supplementari. Il suo esordio in campionato avvenne addirittura ad aprile 2009, contro il Palermo a San Siro: entrò al posto di David Beckham al 78' del match. Queste furono le uniche apparizioni in rossonero per Matias, prima della risoluzione consensuale del contratto.

Dopo l'addio al Milan, il giocatore si trasferisce in Argentina per indossare la maglia del Banfield. Ma le 17 presenze, senza gol, non gli bastano per essere confermato. In seguito va in Messico, firma con l'Atlante e vi resta nella stagione 2010/2011 mettendo insieme 19 presenze e un gol. Ma la carriera da 'gira mondo' di Cardacio non si arresta. E nell'estate 2011 avviene il ritorno in Europa, arriva in Grecia con l'Olympiakos Volos. Ma le cose non vanno bene e finisce in Brasile al Londrina nel febbraio 2012. Avventura anonima con solo 4 presenze e 1 gol. Però il centrocampista uruguayano ha ancora voglia di Europa e firma per l'Asteras Tripolis, altra squadra greca. Ma il calcio europeo non sembra fare per lui: dopo 8 gare disputate si trasferisce in Cile nello storico Colo Colo nel febbraio 2013. Altra esperienza anonima, con addirittura nessun minuto in campo.

A quel punto a Cardacio non rimane che tornare in Uruguay, dove il Defensor Sporting lo accoglie e lo tiene fino al gennaio 2016. In seguito fa ritorno in Messico per indossare la casacca del Dorados de Sinaloa, altra avventura poco fortunata (9 presenze) che lo porta a fare rientro in patria nel gennaio 2017, sempre al Defensor Sporting. Solo nel suo Paese nativo l'ex Milan ha trovato spazio in questi ultimi anni. Le sue avventure all'estero non gli hanno portato soddisfazioni. La sua carriera non è mai decollata, come invece alcuni si aspettavano quando approdò in rossonero quasi 10 anni fa. Oggi Matias ha 29 anni e probabilmente la cosa migliore per lui è rimanere in Uruguay.