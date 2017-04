Calciomercato Roma, per Kessie mancano solo i dettagli

09/04/2017 10:00

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / La Roma ha in pugno Kessie da gennaio. Durante la finestra invernale di calciomercato, i giallorossi hanno raggiunto l'accordo con l'Atalanta sulla base di 25-30 milioni di euro, con l'eventuale inserimento di Marchizza (la trattativa per il giovane difensore potrebbe essere infatti anche separata). Resta solo da definire l'intesa con l'agente del calciatore, spesso a colloquio anche con altri club (Napoli, Juve, Chelsea) per alimentare l'asta internazionale e strappare così un ingaggio ancora più alto dalla Roma, sui 2 milioni di euro più bonus. Troppo, considerando la sua età e il suo stipendio percepito a Bergamo. I giallorossi cercheranno infatti di chiudere a circa 1,5 milioni.

E.T.