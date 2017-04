Calciomercato Milan, la promessa dei cinesi: quattro colpi per convincere Montella

09/04/2017 09:43

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella è stato chiaro: 'in bianco' non firma. Servono garanzie, soprattutto a livello di calciomercato Milan, per convincere il tecnico a restare a Milanello. "Io mi auguro di allenare ancora il Milan, ma dipenderà da molte situazioni. Al Milan sto benissimo. Se ci saranno le condizioni, sarei felicissimo di proseguire qui. Io non so cosa pensano di me i nuovi proprietari, ne discuteremo" piuttosto chiaro il pensiero espresso dall'Aeroplanino ieri in conferenza stampa. I vertici del nuovo Milan, però, hanno tutta l'intenzione di tenere l'attuale tecnico e per questo verrà presto consultato per concordare le scelte da fare in vista del prossimo calciomercato.



Il piano della nuova proprietà, a closing finalmente avvenuto, secondo 'Libero' sarebbe quello di sottoporre a Montella quattro nuovi profili importanti, già individuati, e raccogliere un parere proprio dall'allenatore sugli obiettivi per la prossima stagione. Saranno stanziati 50 milioni di euro per il mercato, per questo l'idea rossonera sarebbe quella di acquistare i giocatori con un metodo già utilizzato da Erick Thohir all'Inter negli anni passatti: ovvero ricorrendo, ad esempio, ai prestiti con obbligo di riscatto in modo da rinviare i pagamenti.