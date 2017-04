Calciomercato Juve, c'è un dubbio su Tolisso

09/04/2017 09:35

CALCIOMERCATO JUVE TOLISSO / "Tolisso è un bel giocatore ma dobbiamo fare delle valutazioni che riguardano anche gli aspetti tattici". Beppe Marotta, pochi istanti prima del match contro il Chievo, ha dato un'indicazione precisa sull'operazione per il centrocampista francese. Una trattativa ben avviata con il Lione già da gennaio, ma che nelle ultime settimane ha conosciuto una fase di riflessione. Nessuno stop o particolare frenata, solo un'analisi più dettagliata sull'inserimento tattico del francese nel collaudatato 4-2-3-1 di Allegri. Il modulo amato da tutti, dirigenza e staff tecnico compreso, che verrà promosso anche il prossimo anno. Pertanto, durante la sessione estiva di calciomercato Juventus, i dirigenti bianconeri dovranno spendere molte risorse per comprare un vice-Pjaca e, presumibilmente, un sostituto di Mandzukic: il croato ha diversi estimatori all'estero.

Tolisso, Lione chiede circa 45 milioni per la sua cessione

Tolisso resta al centro dei pensieri di calciomercato per impreziosire il centrocampo di Allegri, ma per lui non verranno fatte vere follie economiche: il Lione è fermo alla valutazione di 45 milioni di euro.

Intanto il giocatore ha ribadito il suo gradimento per l'Italia e la maglia dei 'Campioni d'Italia', confermando tra le righe l'intesa di massima raggiunta a gennaio.

E.T.