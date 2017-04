Italia, i probabili convocati di Ventura per lo stage: Emerson e Chiesa le new entry

09/04/2017 09:00

ITALIA CONVOCATI STAGE / Grande curiosità per il prossimo stage azzurro, il terzo stagionale, che si terrà martedì e mercoledì a Coverciano. Il Ct Giampiero Ventura, che diramerà ufficialmente la lista dei convocati verso l'ora di pranzo di oggi, prepara due new entry sulle quali punta parecchio. Il primo è il romanista Emerson Palmieri, italobrasiliano che lo scorso 27 marzo ha ottenuto la certificazione del passaggio dalla Cbf all Figc ed è dunque a disposizione per la Nazionale italiana. Il laterale della Roma si candida addirittura ad un posto da titolare, anche se in questo suo primo stage non potrà allenarsi in quanto infortunato. Ventura però, in accordo con Spalletti ed il club giallorosso, ha deciso di chiamarlo comunque per cominciare a conoscerlo ed inserirlo nel progetto. L'altra grande novità è Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina seguito ormai da mesi e non chiamato prima solamente a causa degli impegni europei con i viola. Non ci saranno invece gli infortunati Gagliardini e Bonifazi.



Tra i portieri, oltre a Cragno, sarà chiamato uno tra Scuffet (in vantaggio) e Meret. In difesa Ceccherini, Spinazzola, Conti e Caldara sono praticamente certi, possibili invece le chiamate di Barreca e Calabria, più un paio di caselle da riempire. Cataldi, Grassi, Locatelli e Pellegrini i centrocampisti già sicuri, in attacco si scaldano Petagna, Inglese, Lapadula e uno tra Caprari, Favilli o Cerri, più gli esterni Berardi, Di Francesco, Verdi e appunto Chiesa, riferisce il 'Corriere dello Sport'.