Calciomercato Roma, lotta a due per la panchina: Spalletti contro 'Mister X'

09/04/2017 08:48

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Possibile, ma tutt'altro che certo. L'addio di Luciano Spalletti alla Roma, nonostante le dichiarazioni e le numerose indiscrezioni, non sembra poi così scontato. Perché la gente lo vuole ancora, ma soprattutto perché la stessa Roma lo vuole ancora. Dal presidente James Pallotta al consulente Franco Baldini fino ad arrivare al prossimo direttore sportivo Monchi che, riferisce il 'Corriere dello Sport', gli avrebbe già svelato l'assoluta stima nei suoi confronti.

L'idea giallorossa è chiara: la priorità rimane Luciano Spalletti, che intanto fa gola in Italia e avrebbe ricevuto anche una proposta dal Tottenham, l'alternativa è un 'Mister X', un altro nome di alto profilo internazionale che sarebbe già stato sondato in prima persona da Franco Baldini e che per il momento non è stato svelato. Non è di certo Antonio Conte, che interessa pure all'Inter ma sembra orientato a restare al Chelsea, mentre tra le altre ipotesi restano in corsa le piste Unai Emery del Psg, Jorge Sampaoli del Siviglia, che però è tentato dalla nazionale argentina, e gli italiani Mancini e Montella.