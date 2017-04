Calciomercato Inter, Ranocchia e Jovetic brillano all'estero: arriva il tesoretto per l'estate

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

09/04/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA JOVETIC / Seconde scelte all'Inter, protagonisti all'estero. Andrea Ranocchia e Stevan Jovetic, volati rispettivamente all'Hull City e al Siviglia durante l'ultimo calciomercato di gennaio, sono letteralmente rinati trovando altrove continuità e gol. Due (in una settimana) per il centrale umbro, diventato titolare inamovibile e ora pure goleador col nuovo manager Marco Silva che era finito pure nel casting nerazzurro prima dell'arrivo di Pioli, cinque per il montenegrino, autore pure di tre assist e sempre più importante nello scacchiere di Sampaoli.



Una rinascita che fa sorridere direttamente anche la dirigenza interista. Oltre ai 100 milioni di euro stanziati da Suning per il prossimo calciomercato Inter infatti, il direttore sportivo Piero Ausilio, che a giorni firmerà il rinnovo, avrà con ogni probabilità a disposizione un altro importante tesoretto derivante dalle cessioni ormai sempre più probabili proprio di Ranocchia e Jovetic. Il difensore sta benissimo in Inghilterra e su di lui, racconta 'La Gazzetta Sportiva', hanno messo gli occhi diversi club di Premier League, per la gioia dei nerazzurri che contano adesso di incassare 15 milioni dalla sua vendita. Per il secondo, invece, la cifra è già fissata: il Siviglia, come da accordi, potrà riscattare il cartellino per 13,5 milioni.



A quel punto, in caso di doppia cessione, con l'arrivo anche di un paio di sponsor cinesi l'Inter non avrebbe più l'obbligo di vendere un big per rientrare nei paletti finanziari dell'Uefa. Anche se non vanno comunque escluse partenze importanti per poi reinvestire con maggior forza su giovani di talento. E possibilmente italiani. Berardi e Bernardeschi i soliti noti, ma non solo.