ZONA MISTA - Juventus-Chievo, Lichtsteiner esalta Dybala: "Un fenomeno, sempre più forte"

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

08/04/2017 23:56

JUVENTUS CHIEVO/ Stephan Lichtsteiner è intervenuto in zona mista al termine di Juventus-Chievo, match che ha visto i bianconeri vincere grazie ad una doppietta di Gonzalo Higuain: "Credo abbiamo fatto una buona gara contro un buon avversario - ha dichiarato ai cronisti presenti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - La prestazione è stata positiva. Mentalmente siamo in forma, con il Napoli in Coppa Italia abbiamo centrato la finale

Lo svizzero ha poi esaltato Paulo Dybala ai microfoni di 'Sky Sport': "Stasera era difficile fare una bella prestazione dopo due partite toste contro il Napoli. La Champions? Ad un certo punto della competizione affronti le più forti. Siamo in crescita, negli ultimi anni abbiamo fatto sempre bene in Europa, speriamo di ripeterci anche contro i blaugrana. La partita di Dybala? Non mi piace giudicare gli altri calciatori, ma per noi è molto importante, per me un fenomeno che diventa sempre più forte. Se martedì giocherò io o Dani Alves? Spero io (ride, ndr) ma la scelta sarà del mister e dovrò rispettarla".

S.F.