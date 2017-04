Malaga-Barcellona, Luis Enrique: "Oggi la distribuzione dei cartellini è stata speciale..."

08/04/2017 23:45

BARCELLONA LUIS ENRIQUE LIGA MALAGA / Il Barcellona non approfitta del pari del Real Madrid nel derby e cade a Malaga. Una sconfitta che Luis Enrique, tecnico dei catalani, ha analizzato a 'Sky Sport': "Perché abbiamo perso? Eh, bella domanda. Credo che abbiamo fatto una buona partita, non ho nulla da recriminare ai miei. L'unica occasione che hanno avuto nel primo tempo è stata una concessione nostra, per uno sbagliato fuorigioco. Nella ripresa abbiamo creato occasioni per fare gol, poi alla fine hanno trovato il raddoppio mentre noi eravamo tutti in avanti. Neymar? Credo che la distribuzione dei cartellini sia stata un po' speciale… Mi sembra eccessivo prendere un cartellino per allacciarsi le scarpe. La Liga comunque passava per le altre sfide e non da stasera".

D.G.